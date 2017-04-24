У Франції порахували 100% бюлетенів, Макрон отримав 24,01% голосів

У Франції оприлюднили остаточні результати першого туру президентських виборів, згідно з якими лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон отримав 24,01% голосів виборців.

Результати були опубліковані Міністерством внутрішніх справ країни, повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

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На другому місці - лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен, яка набрала 21,30% голосів.

Повідомляється, що явка виборців склала 77.77% (у порівнянні з 80.42% у 2012 році).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон здобув перемогу в першому турі з результатом 23,75% голосів.

Екзит-поли, проведені всіма ключовими французькими соціологічними службами, показують, що у другий тур виходять Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.