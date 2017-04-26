Турецька армія повідомила про 70 загиблих у ході авіаударів по курдах

Турецька армія заявила, що під час операції у вівторок, 25 квітня, ліквідувала "близько 70 бойовиків" в іракському окрузі Синджар та на півночі Сирії. За повідомленням збройних сил Туреччини, ці території стали "місцями скупчення терору", передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Операція ж мала на меті перешкодити постачанню зброї та вибухівки забороненій у Туречині "Робітничій партії Курдистану" (РПК).

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Представники наближених до РПК курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) у Сирії повідомили, що на півночі Сирії загинуло щонайменше 20 бійців, ще 18 - поранені.

Загони YPG входять до збройного альянсу сирійської опозиції та курдських формувань "Демократичні сили Сирії" (SDF), який веде боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД) у координації та за підтримки міжнародної антитерористичної коаліції, очолюваної США. Загони повстанців пешмерга в Іраку повідомили, що у Синджарі загинуло п'ятеро їхніх вояків.

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З різким осудом дій Туреччини виступили також у США. Речник Держдепартаменту заявив, що ці удари не були узгоджені з міжнародною коаліцією та зі США. Він закликав Анкару надалі координувати усі свої військові дії зі союзниками.

Як повідомляв УНІАН раніше, Генштаб ЗС Туреччини підтвердив у вівторок нанесення авіаударів по позиціях сирійських курдів і забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку.