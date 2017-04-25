Туреччина завдала авіаударів по курдам в Сирії та Іраку

Генштаб ЗС Туреччини підтвердив у вівторок нанесення авіаударів по позиціях сирійських курдів і забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку, як повідомляє РИА Новости.

Командування курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) вранці у вівторок заявило про загиблих в ході авіаудару з боку Туреччини по позиціях курдських повстанців на північному сході Сирії. Крім того, як повідомив медіацентр Патріотичного союзу Курдистану, турецькі літаки завдали авіаудару по району Шенгал (Синджар) на півночі Іраку, який є однією з баз забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК), загинуло п'ять та було поранено дев'ять курдських повстанців.

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"Іракський Синджар і сирійський Карачох стали лігвом сепаратистської терористичної організації (РПК) і її відгалужень, які здійснюють теракти і напади на наших військовослужбовців і мирних громадян. З метою знищення цих гнізд, які загрожують єдності нашого народу, цілісності та безпеки країни, використовуючи наші права в рамках міжнародних норм, 25 квітня була здійснена повітряна операція в районі Синджара на півночі Іраку і Карачох на півночі Сирії. Нанесені удари по цілям терористів", — йдеться в повідомленні турецького військового відомства.

Зазначається, що "ЗС Туреччини будуть продовжувати боротися з тероризмом як всередині країни, так і за її межами".

Анкара вважає YPG терористичною організацією, пов'язаною з РПК. У зв'язку з цим Туреччина раніше неодноразово критикувала США за постачання зброї сирійським курдам, які Вашингтон вважає своїми союзниками в боротьбі з терористичним угрупуванням ІД.

Після відновлення в Туреччині в липні 2015 року збройного конфлікту з РПК, в результаті нападів курдських повстанців загинули близько 900 військових і поліцейських, а також більше 300 цивільних. За даними міністерства оборони Туреччини, за цей період сили безпеки нейтралізували більше 10 тисяч членів РПК.