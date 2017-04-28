Лондон: поліція затримала п'ятьох підозрюваних у тероризмі, поранено дівчину

Поліцейські поранили 20-річну підозрювану при штурмі квартири на північному заході Лондона. Усього в ході антитерористичної операції, що пройшла увечері в четвер в Лондоні і в графстві Кент, затримано п'ять осіб, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Поранена дівчина перебуває в лікарні під охороною. Повідомляється, що вона знаходиться у важкому, але стабільному стані.

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Як повідомив Скотленд-ярд, поліція проводила антитерористичну операцію в районі Віллесден. У будинок на Харлесден-роуд поліцейські увійшли близько 19:00 за місцевим часом.

Під час спецоперації двадцятирічна дівчина, стосовно якої проводилося розслідування, отримала вогнепальне поранення. Лікарі швидкої допомоги доставили її в лікарню, де вона залишатиметься під охороною поліції.

Крім того, за адресою на Харлесден-роуд поліцейські затримали двох чоловіків 20 і 16 років, а також ще одну 20-річну дівчину, повідомили у Скотленд-ярді.

Ще одну підозрювану - 43-річну жінку поліція затримала в рамках тієї ж операції в графстві Кент трохи пізніше в четвер.

Усіх затриманих підозрюють у підготовці терористичних актів і підбурюванні до них. Їх імена та походження поки не розголошуються.

Зараз всі підозрювані перебувають під вартою в поліцейському відділку на півдні Лондона.

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Будинок на Харлесден-роуд, а також особи, пов'язані із затриманими, протягом деякого часу перебували під спостереженням співробітників по боротьбі з тероризмом в рамках операції, поштовхом якої стали отримані розвіддані, йдеться в заяві поліції Лондона.

Поліцейські уточнюють, що операція у Віллесдені не пов'язана із затриманням озброєного ножем чоловіка неподалік від будівлі парламенту раніше в четвер. Його підозрюють намір здійснити терористичний напад.