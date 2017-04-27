У Лондоні біля парламенту заарештували озброєного ножами чоловіка

18:59, 27 квітня 2017
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Як повідомив Скотленд-ярд, затримання чоловіка було проведено на підставі закону про боротьбу з тероризмом.

В районі Уайтхолл введені підвищені заходи безпеки / REUTERS

В центрі Лондона, неподалік від будівлі парламенту і урядового кварталу Уайтхолл, поліція заарештувала озброєного ножами чоловіка.

Згідно з даними Скотленд-ярду, заарештованого підозрюють у намірі здійснити теракт, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Свідок події повідомив, що бачив, що на землі два ножі, один з них - великий кухонний ніж, що використовується для нарізання хліба. Незабаром в інформаційних агентствах з'явилися фотографії затримання. Лондонська поліція повідомила, що в ході інциденту ніхто не постраждав.

В районі Вайтхолл введено підвищені заходи безпеки після нападу 22 березня на Вестмінстерському мосту. Ситуація в цьому районі, де зазвичай багато туристів, залишається нормальною.

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Як повідомив Скотленд-ярд, затримання чоловіка було проведено на підставі закону про боротьбу з тероризмом; чоловік, якому приблизно 25-30 років, перебуває у поліцейському відділку південного Лондона. Він підозрюється в носінні холодної зброї та підготовці терористичного акту.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня у центрі Лондона біля будівлі парламенту стався теракт, загинули п'ятеро людей, серед них і сам нападник. Щонайменше, 40 людей дістали поранення.

За даними Скотленд-Ярду, нападник навмисне збив машиною кількох людей на Вестмінстерському мосту, а потім врізався в огорожу Вестмінстерського палацу. Він вийшов з автомобіля і накинувся з ножем на поліцейського, який охороняв британський парламент, завдавши йому кілька важких поранень, які виявилися смертельними. Після цього самого терориста застрелив інший поліцейський.

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Теги: #Лондон#парламент#Уайтхолл