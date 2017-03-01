У Франції заарештували чотирьох дівчат за підозрою в підготовці терактів

Всі вони, як пише французька преса, були симпатиками відомого джихадиста Рашида Кассіма, який переховується на території Іраку, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Найстаршій із заарештованих 18 років, решті 17, 15 і 14 років. Усі вони заарештовані в різних частинах Франції, йдеться в повідомленні прокурора Парижа.

Читайте такожУ Великій Британії попередили про значний ризик терактів з боку ІД

Читайте такожруху "Ісламська держава

У заяві прокуратури згадується, що всі чотири підозрювані були учасницями каналу "Левиці" в месенджері Telegram.

За даними французької преси, дівчата також читали персональний Telegram-канал Рашида Кассіма.

За новим антитерористичним законодавством, запровадженим у Франції в минулому році, протизаконним вважається регулярне відвідування інтернет-сайтів радикальної спрямованості.

Рашид Касим - один з найбільш одіозних діячів ІДІЛ, підозрюваний в організації вбивств у Франції і публічно який вбивав полонених сирійців в пропагандистських відеороликах ІДІЛ.

Ібн Кассім, як його називають в джихадистські колах, вербує молодих французів і закликає їх брати участь у тому, що слідчі називають "місцевим, локальним тероризмом".

І саме Кассіма підозрюють у підготовці кількох терористичних нападів на території Франції за останній рік, лише частина з яких спецслужбам вдалося запобігти.