Недбалі попередники: Трамп звинуватив Обаму в тому, що Флінн виявився неблагонадійним

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію попередника Барака Обами в тому, що вона визнала Майкла Флінна благонадійним, повідомляє Українська правда з посиланням на Fox News.

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"Я почуваюся погано (через Флінна). Він був генералом. Але пригадайте, він був затверджений адміністрацією Обами на найвищому рівні", - зазначив американський президент.

"І коли вони кажуть, що ми не перевірили його, отже й Обама, я здогадуюсь, не робив перевірки, тому що він (Флінн) був затверджений на найвищому рівні безпеки адміністрації Обами. Тож, коли він прийшов у нашу адміністрацію, на короткий час, він був уже затверджений адміністрацією Обами", - заявив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал щодо контактів з Росією. Згодом він визнав, що отримував гроші від російських компаній.