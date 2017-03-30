Конгрес розширить розслідування про втручання Кремля в американські вибори

Сенатський комітет у справах розвідки Конгресу має намір розширити розслідування впливу Кремля в президентські вибори в США. Про це заявили глави комітету сенатор-республіканець Річард Берр і сенатор-демократ Марк Уорнер, передає "Радіо Свобода".

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До розпорядження спеціальної групи експертів комітету вже надійшло з американських спецслужб кілька тисяч документів. За словами Річарда Берра, вони працюють з "безпрецедентним обсягом документації". "Ми маємо намір докопатися до істини", - запевнив сенатор Річард Берр. Перші публічні слухання комітету заплановані на четвер.

Зараз комітет планує заслухати 20 осіб, серед них зятя та радника Дональда Трампа Джареда Кушнера, який зустрічався з представниками РФ під час і після передвиборної кампанії. Цей список може бути розширений.

Раніше в Білому домі визнали, що Кушнер разом колишнім радником Трампа з національної безпеки Майклом Флінном зустрічалися з російським послом у США Сергієм Кисляком. Зустріч відбулася в нью-йоркській вежі Trump Tower в грудні минулого року, ще до офіційного вступу Кушнера в посаду. Як відомо, для Майкла Флінна бесіди з російським послом обернулися гучним скандалом, в результаті Флінн подав у відставку.

Подібне розслідування, розпочате комітетом Палати представників по розвідці, загальмувалося після того, як демократи звинуватили главу комітету республіканця Девіна Нуньєса у близькості до Білого дому і нездатності неупереджено керувати розслідуванням.