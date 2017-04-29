НАТО не втручатиметься у можливий конфлікт між США та КНДР – Столтенберг

Північноатлантичний альянс (НАТО) не втручатиметься у можливий конфлікт між Сполученими Штатами Америки та Північною Кореєю.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, передає Deutsche Welle.

"Минулого тижня я провів чотири години у Білому домі й можу запевнити, що не було жодних дебатів про роль НАТО щодо Північної Кореї", - сказав Столтенберг.

Водночас він дорікнув керівництву КНДР за дестабілізацію ситуації в усьому регіоні.

Столтенберг заявив, що НАТО "засуджує" постійні порушення Північною Кореєю резолюцій Ради безпеки ООН, які стосуються ядерної та ракетної програм Пхеньяна.

Протистояння США і КНДР загострилося після приходу до влади Дональда Трампа. Новий глава Білого дому заявив, що реагуватиме на ядерну програму Північної Кореї жорсткіше, ніж його попередник Барак Обама. До берегів Корейського півострова США відрядили флотилію бойових кораблів, у тому числі авіаносець і субмарину, оснащену крилатими ракетами.

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Вашингтон прагне до стабілізації ситуації на Корейському півострові, змусивши Пхеньян відмовитися від ядерної зброї. Водночас в адміністрації Трампа неодноразово наголошували, що не виключають застосування усього арсеналу засобів, в тому числі дипломатичних та економічних, для досягнення цієї мети.

Як повідомляв УНІАН, у відповідь на можливу агресію з боку США Пхеньян погрожував ядерною атакою. Також у Північній Кореї заявили, що американський авіаносець "Карл Вінсон" може бути потоплений одним ударом.

За повідомленнями ЗМІ, авіаносець ВМС США "Карл Вінсон" вже увійшов в Японське море разом з кораблем супроводу морських сил самооборони, з яким проводив спільні навчання. Також заплановані спільні навчання американських кораблів з кораблями ВМС Південної Кореї в Японському морі.

В останні місяці Пхеньян активізував ракетні випробування. Сьогодні Збройні сили Північної Кореї знову здійснили запуск балістичної ракети. Випробовування виявилося невдалим.