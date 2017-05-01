Штурм Мосула: в мережі опубліковано відео зруйнованої західної частини міста

Бразильський фотожурналіст Габріель Чейм провів 20 днів в Мосулі, прикомандирований до іракської Золотої дивізії, де за допомогою безпілотника і відеокамери зафільмував жахливі кадри пануючих у місті руйнації і хаосу, повідомляє CNN.

Читайте такожГлава генштабу Іраку пообіцяв звільнити Мосул від сил ІД в травні

"Чейм супроводжував спецназ під час їх просування вузькими, звивистими вуличками старого міста у пошуках терористів "Ісламської держави". Цей підрозділ йде першим, звільняючи будівлі, де засіли, прикриваючись місцевими жителями, бойовики", - йдеться в повідомленні.

Під час рейдів Чейм зазначив, що бойовики цілеспрямовано підірвали частину будинків, щоб непомітно переміщатися в лабіринті зруйнованої міської забудови, "граючи" з бійцями антитерористичних підрозділів в своєрідні "кішки-мишки".

Також журналіст зазначив, що під час відрядження в районі Аль –Ярмук (західна частина Мосула), неодноразово бачив на стінах будинків пропагандистські графіті бойовиків ІДІЛ, зробленні російською мовою.

Мирні жителі пояснили Чейму, що в загонах "Ісламської держави", які воюють в Мосулі, стає дедалі більше російськомовних бойовиків, у тому числі й чеченців.