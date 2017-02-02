В очищені від ІДІЛ райони Мосула повертається мирне населення
15:46, 02 лютого 2017Світ
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49 тисяч жителів іракського Мосула повернулися в свої будинки, які знаходяться в очищених від терористів ІДІЛ районах міста, повідомив представник Міністерства у справах міграції Іраку Саттар Невруз.
Фотоілюстрація / REUTERS
«В східні райони Мосула і населений пункт Кайяра на півдні міста повернулися 49 тисяч осіб», - цитує Невруза Анадолу.
За його словами, міністерство очікує, що число жителів Мосула, які повертаються в свої будинки, може зрости.
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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2016 року, коли почалася військова операція щодо взяття Мосула, місто покинули близько 130 тис. чоловік. З 2014 року Мосул знаходиться під контролем терористичної організації ІДІЛ.
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