В очищені від ІДІЛ райони Мосула повертається мирне населення

«В східні райони Мосула і населений пункт Кайяра на півдні міста повернулися 49 тисяч осіб», - цитує Невруза Анадолу.

За його словами, міністерство очікує, що число жителів Мосула, які повертаються в свої будинки, може зрости.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2016 року, коли почалася військова операція щодо взяття Мосула, місто покинули близько 130 тис. чоловік. З 2014 року Мосул знаходиться під контролем терористичної організації ІДІЛ.