Олланд пообіцяв відповісти на хакерські атаки проти Макрона

Президент Франції Франсуа Олланд пообіцяв, що не залишить без відповіді хакерську атаку на штаб лідера партії "Вперед!" та кандидата у президенти Еммануеля Макрона. Про це повідомляє Le Figaro.

"Ніщо не залишиться без відповіді", - зазначив Олланд. Він додав, що було відомо про ризик таких атак, тому що вони вже траплялися "в іншому місці".

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У Франції сьогодні проходить другий тур президентських виборів. За пост президента Франції ведуть боротьбу кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон.

Як відомо, раніше хакери викрали велику частину листів штабу Макрона. Викрадені документи з'явилися на сайті-файлообміннику. За словами штабу Макрона, ці файли були викрадені кілька тижнів тому після хакерської атаки на особисті і робочі поштові скриньки функціонерів партії.