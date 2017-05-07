WikiLeaks знайшла російський слід у хакерській атаці на штаб Макрона

У пошті штабу Еммануеля Макрона, яку зламали, виявлено дані, що вказують на російського громадянина. Про це WikiLeaks повідомляє в Twitter.

"#MacronLeaks: ім'я співробітника російського урядового підрядника з безпеки "Еврика" з'являється дев'ять разів у метаданих архіву "xls_cendric.rar", — йдеться в повідомленні. Уточнюється, що в знайдених записах дев'ять разів згадується Рошка Георгій Петрович, який нібито є співробітником компанії «Еврика».

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#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL — WikiLeaks (@wikileaks) May 6, 2017

Також Wikileaks, посилаючись на російські ЗМІ, вказує, що мова йде про компанію, що отримала сертифікат ФСБ на діяльність із захисту державної таємниці.

Ukrainian press article on ЕВРИКА when company obtained an FSB security certificate to protect state secrets. https://t.co/OGjbMW9UXX — WikiLeaks (@wikileaks) May 6, 2017

У Франції сьогодні проходить другий тур президентських виборів. За пост президента Франції ведуть боротьбу кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон.

Як відомо, раніше хакери викрали велику частину листів штабу Макрона. Викрадені документи з'явилися на сайті-файлообміннику. За словами штабу Макрона, ці файли були викрадені кілька тижнів тому після хакерської атаки на особисті і робочі поштові скриньки функціонерів партії.