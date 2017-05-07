Макрон і Ле Пен проголосували на виборах президента Франції (фоторепортаж)

Кандидати в президенти Франції Еммануель Макрон і Марін Ле Пен сьогодні вранці проголосували на своїх виборчих дільницях. Про це повідомляє Le Figaro.

Макрон голосував разом з дружиною в невеликому містечку Ле Туке. Перш ніж йти голосувати, кандидат довго вітав натовп, що зібрався перед його будинком.

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Марін Ле Пен також голосувала в департаменті Па-де-Кале, але в містечку Енен-Бомон.

Як відомо, у Франції сьогодні проходить другий тур президентських виборів. За пост президента Франції ведуть боротьбу кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон.

Раніше повідомлялося, що Макрон напередодні другого туру збільшив відрив від Ле Пен.