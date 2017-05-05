Вибори президента Франції: Макрон напередодні другого туру збільшив відрив від Ле Пен

За два дні до другого туру виборів президента Франції, які відбудуться найближчої неділі, 7 травня, соціологи відзначають збільшення відриву лідера руху "Вперед" та центриста Еммануеля Макрона від представника ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані соціологічного дослідження Elabe для BFM TV та L'Express.

Відповідно до опитування, Макрон отримає 62% голосів у другому турі проти 38%, які матиме Ле Пен. Ці дані свідчать про збільшення відриву Макрона від Ле Пен на 3% у порівнянні з попереднім дослідженням Elabe.

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Вважається, що поточні виборчі перегони у Франції є найбільш важливими впродовж останніх десятків років, оскільки за посаду президента змагаються два кандидати з діаметрально протилежними поглядами, на кону стоїть майбутнє Європи та місце Франції у світі.

Ле Пен має намір закрити кордони та покинути зону єдиної валюти євро, в той час як Макрон бажає тіснішої європейської співпраці та відкритої економіки.

У першому раунді голосування, який відбувся 23 квітня, з виборчих перегонів вибули кандидати від двох головних партій країни.