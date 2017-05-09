На виборах президента Південної Кореї лідирує демократ Мун Чже Ін - екзит-поли
За Мун Чже Іна проголосували 41,1% виборців.
Демократ Мун Чже Ін здобуває перемогу на виборах президента Південної Кореї, про що свідчать дані екзит-полу, передає агентство Yonhap News.
Згідно з повідомленням агентства, за Мун Чже Іна проголосувало 41,1% електорату, за представника консервативної Партії вільної Кореї Хон Чжун Пхе 23,3%, за представника Народної партії Ан Чхоль Су - 21,8% виборців.
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Дострокові вибори президента були оголошені в Південній Кореї після того, як Пак Кин Хе, яка займала цей пост, була відправлена у відставку через корупційний скандал. Мун вже боровся за посаду президента в 2012 році з Пак Кин Хе і тоді програв, набравши 48 відсотків голосів.