На виборах президента Південної Кореї лідирує демократ Мун Чже Ін - екзит-поли

Демократ Мун Чже Ін здобуває перемогу на виборах президента Південної Кореї, про що свідчать дані екзит-полу, передає агентство Yonhap News.

Згідно з повідомленням агентства, за Мун Чже Іна проголосувало 41,1% електорату, за представника консервативної Партії вільної Кореї Хон Чжун Пхе 23,3%, за представника Народної партії Ан Чхоль Су - 21,8% виборців.

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Дострокові вибори президента були оголошені в Південній Кореї після того, як Пак Кин Хе, яка займала цей пост, була відправлена у відставку через корупційний скандал. Мун вже боровся за посаду президента в 2012 році з Пак Кин Хе і тоді програв, набравши 48 відсотків голосів.