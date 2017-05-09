У Кореї проходять дострокові вибори президента: фаворит обіцяє м'який курс у відносинах з КНДР

У Південній Кореї рано вранці у вівторок, 9 травня, розпочалися дострокові президентські вибори.

Як повідомляє DW.com, згідно з соціологічними опитуваннями, фаворит виборчих перегонів - колишній глава раніше опозиційної, а тепер правлячої демократичної партії "Тобуро" Мун Чже Ін.

Передвиборна програма 64-річного кандидата в президенти Південної Кореї включає в себе більш м'який політичний курс у стосунках з КНДР, реформи великих південнокорейських компаній, таких, як Samsung, і більше самостійності у відносинах з США. Найбільшою популярністю ліворадикальний політик і колишній адвокат-правозахисник користується у молодих виборців.

Найсильнішу конкуренцію Мун Чже Іну можуть скласти кандидат з правого табору Хон Чжун Пхе і бізнесмен Ан Чхоль Су, що займає центристські позиції, однак, якщо вірити соціологам, обидва кандидати сильно відстають від лідера, який може набрати до 40 відсотків голосів.

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Всього до виборів допущені 13 кандидатів, свої голоси покликані віддати близько 42,5 мільйонів виборців. Після того, як в 20.00 за південнокорейським часом (14.00 за Києвом) закриються виборчі дільниці, будуть оприлюднені перші результати екзитполів. Очікується, що явка на виборах перевищить 90 відсотків.

Дострокові вибори в Південній Кореї були призначені після того, як екс-главі держави Пак Кин Хе оголосили імпічмент і заарештували через звинувачення в корупції.

Мун вже боровся за посаду президента в 2012 році з Пак Кин Хе і тоді програв, набравши 48 відсотків голосів.