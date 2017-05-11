"Додон — слуга Путіна": президента Молдови "тепло" зустріли у Кишиневі (відео)

У Міжнародному аеропорту Кишинева активісти молодіжного руху Ліберальної партії зустріли проросійськи налаштованого президента Молдови Ігоря Додона протестом. Про це пише місцевий портал Newsmaker з посиланням на Facebook-сторінку глави лібералів Міхая Гімпу.

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Учасники акції висловили невдоволення поїздкою глави держави до Москви на парад Перемоги. Ввечері, 10 травня, вони прийшли в аеропорт з плакатами «Додон — слуга Путіна», «Додон, твій дім — Москва», «Додін зрадник». Учасники акції також принесли на протест речі для переїзду Додона в Москву.

Видання зазначає, що Ліберальна партія (ЛП) також 10 травня засудила участь російських військ у параді в Тирасполі 9 травня. В ЛП відзначили, що в Придністров'ї проігнорували заяву міністерства закордонних справ і європейської інтеграції, яке виступило проти участі оперативної групи російських військ у Придністров'ї у святкових заходах з нагоди Дня Перемоги.

«У той час, як оперативна група російських військ йшла маршем вулицями Тирасполя, Ігор Додон розважався на військовому параді в Москві і пив шампанське з Володимиром Путіним.

За словами лібералів, подібні дії суперечать виконання Росією взятих зобов'язань в рамках міжнародного права. «Ми звертаємося до компетентним органам Молдови з вимогою розпочати кримінальне розслідування і притягнути до відповідальності осіб, винних у порушенні суверенітету РМ, включаючи Ігоря Додона — за зраду Батьківщині», — йдеться в повідомленні ЛП.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія Республіки Молдова визнала обрання проросійського кандидата Ігоря Додона президентом країни після другого туру виборів. На офіційному сайті Додона зазначалося, що в разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією.

Наступного дня після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією".