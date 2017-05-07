В Україну не пустили ймовірного провокатора з Придністров'я з російською символікою

В Одеській області правоохоронці не пустили в Україну жителя Придністров'я з російською символікою.

Як повідомила сьогодні прес-служба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 29-річного чоловіка зупинили 6 травня у пункті пропуску «Кучурган».

Читайте такожНа Львівщині СБУ викрила антиукраїнських інтернет-агітаторів

«З огляду на наявну оперативну інформацію, стосовно нього була проведена додаткова перевірка. При огляді у іноземця виявили атрибутику РФ, паспорт і військовий квиток невизнаної ПМР», - йдеться у повідомленні.

У відомстві доповнили, що громадянин не міг чітко повідомити мету своєї поїздки в Україну, тому було винесено постанову про відмову в пропуску через кордон.

«За наявною інформацією, він міг планувати здійснення провокаційних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації», - уточнили в прес-службі.