В Україну не пустили ймовірного провокатора з Придністров'я з російською символікою

23:03, 07 травня 2017
Суспільство
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За наявною інформацією правоохоронців, він міг планувати здійснення провокаційних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації.

Громадянин не міг чітко повідомити мету своєї поїздки в Україну / 24tv.ua

В Одеській області правоохоронці не пустили в Україну жителя Придністров'я з російською символікою.

Як повідомила сьогодні прес-служба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 29-річного чоловіка зупинили 6 травня у пункті пропуску «Кучурган».

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«З огляду на наявну оперативну інформацію, стосовно нього була проведена додаткова перевірка. При огляді у іноземця виявили атрибутику РФ, паспорт і військовий квиток невизнаної ПМР», - йдеться у повідомленні.

У відомстві доповнили, що громадянин не міг чітко повідомити мету своєї поїздки в Україну, тому було винесено постанову про відмову в пропуску через кордон.

«За наявною інформацією, він міг планувати здійснення провокаційних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації», - уточнили в прес-службі.

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Теги: #Придністров'я#провокатори на Одещині