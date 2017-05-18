Путін у розмові з Макроном назвав окупацію Донбасу "внутрішньоукраїнською кризою"

Президенти Франції і РФ Еммануель Макрон і Володимир Путін наголосили на важливості подальшої взаємодії в рамках «нормандського формату».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів двох країн.

«Домовлено спільно працювати з актуальних міжнародних і регіональних питань, включаючи боротьбу з тероризмом. Наголошено, зокрема, на важливості подальшої взаємодії в рамках «нормандського формату» з врегулювання кризи... на основі Мінських угод», - йдеться в повідомленні.

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При цьому Кремль назвав російську окупацію Донбасу «внутрішньоукраїнською кризою».

Путін привітав Макрона з офіційним вступом на посаду президента Франції і формуванням нового уряду.

Сторони висловили обопільну готовність розвивати "традиційно дружні російсько-французькі відносини у політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах".

Президенти також обговорили можливості майбутніх особистих контактів.

Як повідомляв УНІАН, новий президент Франції Макрон почав виконувати свої обов'язки 15 травня.

14 травня в Єлисейському палаці в Парижі пройшла церемонія інавгурації нового президента. 39-річний колишній банкір, який є наймолодшим главою держави з часів Наполеона, пообіцяв відновити провідні позиції Франції у світі.

16 травня президент України Петро Порошенко заявив, що вже відбувся перший контакт його адміністрації з командою Макрона.