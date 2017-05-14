Макрон вступив на посаду президента Франції (фото)

Сьогодні, 14 травня, Емманюель Макрон вступив на посаду президента Франції. Як повідомляє Deutsche Welle, церемонія інавгурації відбулася в Єлисейському палаці в Парижі й супроводжувався салютом з 21 залпу.

До складення присяги колишній голова руху "Вперед!" віч-на-віч поспілкувався з колишнім президентом Франсуа Олландом. На зустрічі попередник Макрона повідомив йому ряд засекречених відомостей, необхідних для контролю над ядерними силами країни, і ввів у курс поточних справ.

"Я не передаю владу політичному опоненту, що набагато простіше", - зазначив Олланд.

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Сам Макрон у своєму мікроблозі у Twitter під час церемонії інавгурації написав: "Я гарантую, що наша країна отримає демократичне оновлення. Громадяни будуть мати голос. Їх будуть слухати".

Je veillerai à ce que notre pays connaisse un regain de vitalité démocratique. Les citoyens auront voix au chapitre. Ils seront écoutés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2017

За словами джерела, близького до президентського оточення, в понеділок, 15 травня, Макрон призначить нового прем'єр-міністра, а за добу сформує оновлений кабінет уряду.

Свій перший закордонний візит Макрон здійснить до ФРН. Поїздка запланована на 15 травня. Перша зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель з Макроном відбулася в Берліні 16 березня.

У другому турі президентських виборів 39-річний Макрон одержав підтримку 66,1% активних виборців. За його суперницю, кандидата правих популістів Марін Ле Пен проголосували 33,9% виборців.