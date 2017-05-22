Радбез ООН на екстреній зустрічі обговорить запуск ракети КНДР

Рада безпеки ООН у вівторок, 23 травня, проведе нараду, у зв'язку з останніми ракетними випробуваннями КНДР.

Зазначається, що зустріч пройде за закритими дверима, повідомляє Reuters.

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Ініціаторами скликання засідання Ради безпеки ООН виступили США, Японія і Південна Корея.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 21 травня, Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети. Ракета була випущена із східного узбережжя КНДР. Це вже другий ракетний запуск у Північній Кореї за останній тиждень.

В останні місяці Пхеньян активізував ракетні випробування. Вашингтон неодноразово висловлював стурбованість з приводу проведення Пхеньяном ракетних і ядерних випробувань, що становлять загрозу як для самих США, так і їх союзників у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

У відповідь на можливу агресію з боку США Пхеньян погрожував ядерною атакою. Також у Північній Кореї погрожували потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", який проводив спільні навчання з японськими ВМС.