ЗМІ дізналися ім'я смертника, який підірвав себе у Манчестері

17:10, 23 травня 2017
Світ
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ЗМІ повідомляють, що чоловіку було 23 роки.

Ілюстрація / REUTERS

Вибух на стадіоні  у Манчестері здійснив 23-річний Салман Абеді. Про це повідомляє CBS News  у Twitter.

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Видання повідомляє також, що смертник був відомий британській владі до нападу.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Манчестері в результаті теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 людини. 59 людей отримали поранення.

За інформацією МЗС, українців серед постраждалих у результаті теракту в Манчестері немає.

Пізніше, поліція Манчестера підтвердила інформацію про першого затриманого в розслідуванні вчорашнього кривавого теракту під час концерту Аріани Гранде.

"Що стосується вчорашнього інциденту в "Манчестер Арені", ми можемо підтвердити, що в Південному Манчестері затриманий 23-річний чоловік", - повідомила поліція в "Твіттері".

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Теги: #смертник#вибух у Манчестері