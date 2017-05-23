ЗМІ дізналися ім'я смертника, який підірвав себе у Манчестері

Вибух на стадіоні у Манчестері здійснив 23-річний Салман Абеді. Про це повідомляє CBS News у Twitter.

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Видання повідомляє також, що смертник був відомий британській владі до нападу.

CORRECTION: CBS News can confirm suspected Manchester attacker is 23-year-old Salman Abedi https://t.co/OtAmmxHRzFpic.twitter.com/vWYlZrenyB — CBS News (@CBSNews) May 23, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, в Манчестері в результаті теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 людини. 59 людей отримали поранення.

За інформацією МЗС, українців серед постраждалих у результаті теракту в Манчестері немає.

Пізніше, поліція Манчестера підтвердила інформацію про першого затриманого в розслідуванні вчорашнього кривавого теракту під час концерту Аріани Гранде.

"Що стосується вчорашнього інциденту в "Манчестер Арені", ми можемо підтвердити, що в Південному Манчестері затриманий 23-річний чоловік", - повідомила поліція в "Твіттері".