Вибух у Манчестері: поліція повідомила про першого затриманого
Правоохоронці затримали 23-річного чоловіка.
Поліція Манчестера підтвердила інформацію про першого затриманого в розслідуванні вчорашнього кривавого теракту під час концерту Аріани Гранде.
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"Що стосується вчорашнього інциденту в "Манчестер Арені", ми можемо підтвердити, що в Південному Манчестері затриманий 23-річний чоловік", - повідомила поліція в "Твіттері".
With regards to last night's incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.— G M Police (@gmpolice) May 23, 2017
Правоохоронці також розповіли, що ще один чоловік був затриманий в торговому центрі Аrndale, але це не пов'язано з подіями минулої ночі.
A man has been arrested at the Arndale Centre – This is not currently believed to connected to last night's attacks.— G M Police (@gmpolice) May 23, 2017
Як повідомляв УНІАН, в Манчестері в результаті теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 людини. 59 людей отримали поранення. За інформацією МЗС, українців серед постраждалих у результаті теракту в Манчестері немає.