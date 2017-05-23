Вибух у Манчестері: поліція повідомила про першого затриманого

14:13, 23 травня 2017
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Правоохоронці затримали 23-річного чоловіка.

Поліцейське оточення біля Манчестер Арени / REUTERS

Поліція Манчестера підтвердила інформацію про першого затриманого в розслідуванні вчорашнього кривавого теракту під час концерту Аріани Гранде.

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"Що стосується вчорашнього інциденту в "Манчестер Арені", ми можемо підтвердити, що в Південному Манчестері затриманий 23-річний чоловік", - повідомила поліція в "Твіттері".

Правоохоронці також розповіли, що ще один чоловік був затриманий в торговому центрі Аrndale, але це не пов'язано з подіями минулої ночі.

Як повідомляв УНІАН, в Манчестері в результаті теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 людини. 59 людей отримали поранення. За інформацією МЗС, українців серед постраждалих у результаті теракту в Манчестері немає.

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