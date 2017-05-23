Теракт в Манчестері вчинив смертник - поліція

Начальник поліції Ян Хопкінс заявив, що нападник у Манчестері загинув під час вибуху. Про це повідомляє Guardian.

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За його словами, на Манчестер-арені смертник діяв поодинці, але правоохоронці перевіряють, чи не був він частиною мережі.

"Зловмисник, я можу підтвердити, помер на арені. Ми впевнені, що нападник мав при собі саморобний вибуховий пристрій, який він активував ", - розповів поліцейський.

Як писав УНІАН, раніше поліція повідомила про те, що жертвами вибуху на критому стадіоні "Манчестер Арена" стали 22 людини, поранено 59. Вибух прогримів близько 22:35 за місцевим часом відразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріани Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками, а металошукачів на вході не було.