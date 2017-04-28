У Македонії поліція застосувала проти протестувальників світлошумові гранати

Македонська поліція застосувала проти демонстрантів, які перебувають перед парламентом республіки, світлошумові гранати. Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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За їх даними, спецзасоби співробітники правоохоронних органів використовували, зокрема, для того, щоб "розчистити шлях" і дати можливість під'їхати до будівлі македонських зборів машинам швидкої допомоги.

Цю інформацію, за даними Reuters, вже підтвердив міністр внутрішніх справ тимчасового уряду Македонії Агім Нухіу. "Ми наказали поліції використовувати всі заходи, щоб спробувати взяти ситуацію під контроль всередині і поза парламентом", - наводить його слова агентство.

Світлошумові гранати македонські працівники правопорядку, як уточнив Нухіу, використовували для того, щоб "дозволити провести евакуацію депутатів".

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Зараз до будівлі Зборів Республіки Македонія, як повідомляє місцеве агентство MINA, прибули понад 200 поліцейських. Із зайнятого демонстрантами парламенту, за його інформацією, вже евакуйовано 30 депутатів, ще 80 парламентаріїв залишаються в приміщенні.

У парламенті, як зауважує MINA, досі знаходяться "тисячі" демонстрантів. В результаті їх зіткнень з поліцією постраждали щонайменше 10 поліцейських. Всі вони, за даними агентства, намагалися перешкодити проходу протестувальників до будівлі македонського зборів.

Також всередині парламенту співробітники правоохоронних органів, як пише MINA, застосували проти мітингувальників, які увірвалися в будівлю, сльозогінний газ.

До громадян Македонії, за інформацією агентства, в 22:00 за місцевим часом звернувся президент республіки Георгій Іванов. У своєму посланні він, як зазначає MINA, вимагав дотримання в країні "спокою і порядку". 28 квітня політик також запросив в свій кабіні лідерів всіх партій для обговорення ситуації.