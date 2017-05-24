Манчестерський смертник за кілька днів до теракту повернувся з Лівії - ЗМІ

Салман Абеді, якого називають виконавцем кривавого теракту на стадіоні в Манчестері, нещодавно побував у Лівії. Про це повідомляє The Guardian.

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The Times, посилаючись на шкільного друга Абеді, пише, що чоловік поїхав три тижні тому і повернувся до Британії всього за кілька днів до атаки.

Імовірний терорист був британцем, але коріння його сім'ї – лівійське. Видання припускає, що батько Абеді знаходиться в Тріполі.

The Sun повідомляє, що манчестерський смертник використовував поїздки до Лівії, щоб звідти добиратися до Сирії. Ця інформація поки не отримала підтвердження.

Як повідомлялося раніше, Абеді народився у Великобританії в сім'ї лівійців. Сусіди розповіли, що хлопець "дивно поводився" за кілька тижнів до вчинення вбивства 22 осіб. За їх словами, було чути, як 22-річний нападник "виспівував ісламські молитви" на вулиці біля свого будинку в південній частині міста.

Поліція намагається встановити, чи діяв Абеді самостійно, чи був спільником у більш широкій терористичній мережі.

Як повідомляв УНІАН, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Манчестері. Радикальне ісламістське угруповання повідомило, що один з її "солдат" привів у дію вибухівку під час концерту американської співачки Аріана Гранде. У той же час розвідка США поки не підтверджує зв'язок між "Ісламською державою" і терористом-смертником в Манчестері.

В результаті теракту в Манчестері були поранені щонайменше 119 людей. Серед постраждалих 59 осіб було госпіталізовано, в тому числі 12 дітей. Ще 60 осіб отримали медичну допомогу на місці.