Внаслідок теракту у Манчестері було поранено щонайменше 119 осіб - ЗМІ

Внаслідок теракту у Манчестері було поранено щонайменше 119 осіб. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Однією із 22 загиблих булавосьмирічна дівчинка Саффі Роуз Руссос, яка навчається у початковій школі. Також поліція назвала імена ще декількох загиблих, і зокрема 18-річної Джордини Калландер та 26-річного Джона Аткінсона.

Радикальне ісламське угруповання "Ісламська держава" повідомило, що один з її "солдатів" привів у дію вибуховий механізм бомби під час концерту американської співачки Аріани Гранде.

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За даними Daily Mail, щонайменше 119 осіб отримали поранення під час найстрашнішої атаки з часу вибухів у Лондоні, які сталися 7 липня 2005 року. Серед постраждалих 59 осіб було госпіталізовано, в тому числі 12 дітей. Ще 60 осіб отримали медичну допомогу на місці.

Видання зазначає, що смертник, який загинув у концертному залі "Манчестер Арена", був відомий владі, але його ім'я не називається.

Також пізніше на півдні Манчестера антитерористичні сили затримали 23-річного чоловіка, намагаючись з'ясувати, чи мав смертник спільників.

Представники сил безпеки повідомили, що попередній аналіз вказує на те, що вибуховий пристрій був виготовлений експертом.

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Разом з тим, сказано, що сотні людей відчайдушно намагаються відшукати своїх близьких, які зникли безвісти після теракту. В той же час поліція повідомила деяким батькам, що їхні діти загинули.