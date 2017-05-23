Терорист-смертник з концертного залу в Манчестері народився у Британії в родині лівійців - ЗМІ

22-літній терорист-смертник Салман Абеді, який здійснив напад на людей в концертному залі "Манчестер Арена", народився у Великій Британії в родині лівійців. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Сусіди нападника розповіли, що той виявляв "дивну поведінку" за декілька тижнів до здійснення вбивства 22 осіб. За їх словами, було чути, як 22-літній нападник "виспівував ісламські молитви на вулиці" біля свого дому у південній частині міста.

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21-літня Ліна Ахмед повідомила: "Вони є лівійською родиною і вони дивно поводилися. Декілька місяців тому він (Салман Абаді) дуже гучно виспівував першу молитву Іслама на вулиці. Він співав арабською".

За її свідченнями, Абаді казав, що "існує лише один Бог і пророк Мухаммед є його посланником".

Видання називає смертника представником угруповання "Ісламська держава".

Поліція намагається встановити, чи діяв Абаді самостійно, чи він був спільником більш ширшої терористичної мережі.

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Як повідомляв УНІАН, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Манчестері. Радикальне ісламське угруповання повідомило, що один з її "солдатів" привів у дію вибухівку під час концерту американської співачки Аріани Гранде.

Водночас розвідка США поки не підтверджує зв'язок між "Ісламською державою" й терористом-смертником у Манчестері.

Внаслідок теракту у Манчестері було поранено щонайменше 119 осіб. Серед постраждалих 59 осіб було госпіталізовано, в тому числі 12 дітей. Ще 60 осіб отримали медичну допомогу на місці.