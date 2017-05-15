Хейлі: ракетна програма КНДР - ознака "параної" Кім Чен Ина

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі у зв'язку з черговим випробуванням північнокорейської балістичної ракети звинуватила лідера КНДР Кім Чен Ина в тому, що він "перебуває в стані параної".

В інтерв'ю телеканалу ABC News вона висловила припущення, що випробування стали відповіддю на вступ на посаду нового президента Південної Кореї.

США продовжать чинити тиск на Пхеньян, пообіцяла Хейлі.

Як заявили офіційні представники Японії, максимальна висота польоту ракети, запущеної з полігону в Кусоне на північному заході КНДР, досягла 2 тис. км.

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Нещодавно обраний президент Південної Кореї Мун Чже Ін, активний прихильник діалогу з Північчю, назвав цей запуск необдуманої провокацією.

У свою чергу президент США Дональд Трамп закликав до більш жорстких санкцій щодо Північної Кореї.

Китай закликає всі сторони до стриманості.