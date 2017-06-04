Теракт в Лондоні: поліція повідомила про сімох загиблих в результаті нападу

Кількість жертв теракту в Лондоні в ніч на 4 червня збільшилася до 7 людей, 48 постраждали. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на BBC.

Перший теракт стався на Лондонському мосту близько 22.00 за місцевим часом. Білий фургон на великій швидкості наїхав на пішоходів. Відразу стало відомо про двох загиблих і п'ятьох постраждалих. Міст перекрили з обох сторін, поліція почала евакуювати людей.

Після наїзду на пішоходів на мосту, фургон попрямував у бік ринку Боро. Там терористи кинули фургон і напали на перехожих. Очевидці також інформували про інтенсивну стрільбу і про те, що один з озброєних холодною зброєю людей забіг в ресторан і влаштував там різанину.

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Потім поліція Лондона повідомила про третій інцидент, що стався в Воксхоллі. Цей район розташований на південь від популярного серед туристів Вестмінстера на правому березі Темзи. Проте пізніше поліція заявила, що цей випадок не відноситься до теракту.

У МЗС повідомили, що українців немає серед постраждалих у теракті в Лондоні.