Теракт на Лондонському мосту: один загиблий та 20 постраждалих

В результаті наїзду мікроавтобуса на людей на Лондонському мосту постраждали до 20 осіб, повідомляє РБК з посиланням на Telegraph.

Як зазначає видання, білий фургон" наїхав на людей, і поранив 20 осіб. За словами ще одного очевидця, він бачив чоловіка з ножовими пораненнями.

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За даними видання, підозрюваних було троє, і вони озброєні ножами. Очевидці розповіли, що бачили тіла, "лежать на тротуарі".

У поліції підтвердили, що в результаті інциденту є загиблі. "Більше однієї людини", - передає канал Бі-бі-сі з посиланням на поліцейських.

Раніше Бі-бі-сі повідомляло з посиланням на очевидців, про шести-семи постраждалих. За даними телеканалу, на людей наїхав мікроавтобус, який рухався зі швидкістю 80 кілометрів на годину.

Поліція також перевіряє повідомлення про інцидент на ринку Боро, який знаходиться приблизно в 300 метрах від Лондонського мосту. За даними Бі-бі-сі, на даний момент поліція розшукує трьох підозрюваних.

Офіційних заяв від правоохоронних органів з приводу НП на Лондонському мосту не надходило.