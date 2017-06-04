Українців серед постраждалих внаслідок терактів у Лондоні немає – МЗС

Українців серед постраждалих внаслідок терактів у Лондоні немає.

Про це Консульська служба Міністерства закордонних справ України повідомляє у Twitter.

«Інфо поліції Лондона станом на 10:00: українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з комп. органами», - йдеться у дописі.

Інфо поліції #Лондон станом на 10:00: українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з комп.органами. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 4, 2017

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 3 червня у Лондоні було скоєно серію терактів, внаслідок яких загинули шестеро й постраждали 48 осіб.

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За версією силовиків, ввечері 3 червня підозрювані на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Силовики вбили трьох нападників. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за теракт – третій у Великобританії з кінця березня після подібного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту і вибуху під час концерту в Манчестері 22 травня.