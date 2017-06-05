Один з лондонських терористів був марокканського походження і мав ірландські документи
Офіцери Національного імміграційного бюро перевіряють документи, щоб встановити його місце проживання і сімейний стан під час проживання в Ірландії.
Один з нападників, ліквідованих під час теракту у Лондоні, жив в Ірландії протягом деякого часу.
Як повідомив ірландський телеканал RTE, ірландське посвідчення особи було знайдено у одного з трьох нападників, застреленого поліцією в Лондоні.
Чоловік, ймовірно, був марокканського походження, офіцери Національного імміграційного бюро перевіряють документи, щоб встановити його місце проживання і сімейний стан під час проживання в Ірландії.
Як зазначає телеканал, чоловік міг би законно проживати в Ірландії в разі надання посвідчення ірландським Національним імміграційним бюро (GNIB) або ірландської картки EU Fam Card.
Посвідчення GNIB є карткою резидента, що видається Національним імміграційним бюро. Карта EU Fam Card видається співробітниками імміграційної служби в інших країнах ЄС для негромадян Євросоюзу, які можуть довести, що вони знаходяться в стосунках з громадянами ЄС.
Правоохоронці вважають, що марокканець був одружений на жінці з Шотландії і жив в Дубліні.
Читайте такожБританська поліція затримала ще декілька осіб за підозрою в причетності до теракту в центрі Лондона
Як повідомляв УНІАН, увечері в суботу, 3 червня, в центрі Лондона фургон, що рухався на високій швидкості, виїхав на тротуар і збив кількох пішоходів. Фургон після цього проїхав по Лондонському мосту і зупинився неподалік від розташованого поруч з мостом ринку Боро-маркет. Чоловіки, які вискочили з нього, напали з ножами на перехожих.
Всього, за офіційними даними, загинуло як мінімум семеро осіб, десятки дістали поранення. Серед загиблих – двоє іноземців, громадяни Франції й Канади. Серед поранених- четверо співробітників поліції.
Поліція повідомила, що нападників було троє, всіх їх вбили поліцейські, які прибули на місце події.
«Вісім озброєних поліцейських, за словами начальника контртерористичного підрозділу Скотленд-ярда Марка Роулі, зробили 50 пострілів по нападниках, на яких були надіті муляжі поясів смертників», - йдеться в повідомленні.
Раніше британська поліція заявила, що встановила особи нападників, проте поки що не стала розголошувати їх імена. Також повідомлялося, що 12 осіб було заарештовано в ході слідства.
Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт.