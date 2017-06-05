Один з лондонських терористів був марокканського походження і мав ірландські документи

Один з нападників, ліквідованих під час теракту у Лондоні, жив в Ірландії протягом деякого часу.

Як повідомив ірландський телеканал RTE, ірландське посвідчення особи було знайдено у одного з трьох нападників, застреленого поліцією в Лондоні.

Чоловік, ймовірно, був марокканського походження, офіцери Національного імміграційного бюро перевіряють документи, щоб встановити його місце проживання і сімейний стан під час проживання в Ірландії.

Як зазначає телеканал, чоловік міг би законно проживати в Ірландії в разі надання посвідчення ірландським Національним імміграційним бюро (GNIB) або ірландської картки EU Fam Card.

Посвідчення GNIB є карткою резидента, що видається Національним імміграційним бюро. Карта EU Fam Card видається співробітниками імміграційної служби в інших країнах ЄС для негромадян Євросоюзу, які можуть довести, що вони знаходяться в стосунках з громадянами ЄС.

Правоохоронці вважають, що марокканець був одружений на жінці з Шотландії і жив в Дубліні.

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Як повідомляв УНІАН, увечері в суботу, 3 червня, в центрі Лондона фургон, що рухався на високій швидкості, виїхав на тротуар і збив кількох пішоходів. Фургон після цього проїхав по Лондонському мосту і зупинився неподалік від розташованого поруч з мостом ринку Боро-маркет. Чоловіки, які вискочили з нього, напали з ножами на перехожих.

Всього, за офіційними даними, загинуло як мінімум семеро осіб, десятки дістали поранення. Серед загиблих – двоє іноземців, громадяни Франції й Канади. Серед поранених- четверо співробітників поліції.

Поліція повідомила, що нападників було троє, всіх їх вбили поліцейські, які прибули на місце події.

«Вісім озброєних поліцейських, за словами начальника контртерористичного підрозділу Скотленд-ярда Марка Роулі, зробили 50 пострілів по нападниках, на яких були надіті муляжі поясів смертників», - йдеться в повідомленні.

Раніше британська поліція заявила, що встановила особи нападників, проте поки що не стала розголошувати їх імена. Також повідомлялося, що 12 осіб було заарештовано в ході слідства.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт.