ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні
Серед жертв теракту в Лондоні виявилися громадяни Канади і Франції.
Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт, що стався в центрі Лондона, передає Reuters.
Раніше повідомлялося, що серед жертв теракту в Лондоні виявилися громадяни Канади і Франції.
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Минулої суботи автомобіль врізався в натовп на Лондонському мосту. Після цього троє озброєних терористів вийшли з автомобіля і напали з ножами на перехожих. В результаті теракту загинули сім осіб, ще 48 отримали поранення.
Поліція ліквідувала нападників на місці події. До теперішнього моменту за підозрою в причетності до теракту затримано 12 осіб, у тому числі чотири жінки.