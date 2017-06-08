Катар озвучив попередні підсумки розслідування хакерської атаки на новинне агентство

Катар оприлюднив попередній звіт про злом сайту державного новинного агентства QNA, який, як передбачається, спровокував кризу у відносинах Дохи з сусідами, повідомляє The Associated Press.

Згідно з даними МВС країни, хакери перший раз зламали сайт ще в квітні, використавши "високотехнологічні та інноваційні методи".

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Одразу після опівночі 24 травня хакери завантажили на сайт файл, а потім опублікували повідомлення, в якому наводилися підроблені цитати еміра Катару шейха Таміма бін Хамада Аль Тані.

У цій замітці шейх нібито давав неоднозначні коментарі про Іран та Ізраїль, новина була швидко підхвачена ЗМІ в Саудівській Аравії і ОАЕ, потім ці матеріали лягли в основу "катарської кризи".

У заяві міністерства не сказано, хто саме влаштував атаку. Також МВС дякує ФБР і британським правоохоронним органам за допомогу в розслідуванні.

У травні повідомлялося, що ряд країн заблокували новини від Катару про хороший Іран і критику президента США Дональда Трампа. У Катарі заявили, що ці новини були опубліковані в результаті хакерського злому, і тому не є істинними.