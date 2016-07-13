"Безпрецедентний крок": імператор Японії має намір зректися престолу - Reuters
14:26, 13 липня 2016Світ
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Імператор Японії Акіхіто заявив про намір зректися престолу в найближчі роки.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Агентство Імператорського двору Японії (NHK).
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82-річний монарх, який має проблеми зі здоров'ям в останні роки, заявив про намір покинути свій імператорський пост. Такий крок є безпрецедентним в сучасній Японії. У повідомленні не була вказана причина такого рішення.
Акіхіто народився в 1933 році і був спадкоємцем імператора Хірохіто (Сьовби), в ім'я якого Японія воювала у Другій світовій війні.
Наступником Акіхіто є 56-річний Нарухіто.
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