"Безпрецедентний крок": імператор Японії має намір зректися престолу - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Агентство Імператорського двору Японії (NHK).

Читайте такожТисячі японців привітали імператора Акіхіто з Новим роком

82-річний монарх, який має проблеми зі здоров'ям в останні роки, заявив про намір покинути свій імператорський пост. Такий крок є безпрецедентним в сучасній Японії. У повідомленні не була вказана причина такого рішення.

Акіхіто народився в 1933 році і був спадкоємцем імператора Хірохіто (Сьовби), в ім'я якого Японія воювала у Другій світовій війні.

Наступником Акіхіто є 56-річний Нарухіто.