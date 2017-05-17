Японська принцеса відмовилася від титулу заради шлюбу з незнатним чоловіком (відео)

В імператорському будинку Японії повідомили про майбутні заручини принцеси Мако Акісіно - першої внучки правлячого імператора Акіхіто і старшої дочки його сина Акісіно, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Обранцем 25-річної принцеси став її ровесник Кей Комура, співробітник юридичної фірми. Вони познайомилися п'ять років тому, будучи студентами Міжнародного християнського університету в Токіо.

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Оскільки майбутній наречений принцеси - не знатного походження, з подачею заяви про вступ у шлюб принцеса Мако позбавляється титулу і залишає імператорську родину.

Їй будуть надані звичайні цивільні права, включаючи право голосу, а також виплачено одноразову допомогу від держави.

Коли в 2005 році Саяко Курода, єдина дочка імператора Акіхіто й імператриці Мітіко, вийшла заміж за міського дизайнера, вона отримала близько 150 млн ієн (1,3 млн доларів).

Інша колишня принцеса Норіко Сенге, двоюрідна племінниця імператора, після весілля з сином первосвященика синтоїстського храму в 2014 році отримала 100 млн ієн (870 тис. доларів).

Звістка про заручини принцеси породила в японському суспільстві дискусії з питання про необхідність виходу принцес зі складу імператорської сім'ї у випадку шлюбу з незнатними громадянами.

Крім принцеси Мако у складі імператорської сім'ї є ще шість незаміжніх принцес. Єдиний представник чоловічої статі в молодшому поколінні імператорської родини - принц Хісахіто, молодший брат принцеси Мако.

В Японії звучать побоювання, що імператорська сім'я не зможе виконувати свої громадські обов'язки, якщо принцеси так і будуть втрачати титули.

Експертна група японського уряду заявила про необхідність прийняття термінових заходів, які допоможуть зберегти імператорську сім'ю досить великою.

Зокрема, обговорюється можливість дозволити принцесам створювати власні гілки імператорської сім'ї після вступу в шлюб.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року імператор Акіхіто у відеозверненні заявив, що через вік йому все важче повноцінно виконувати свої обов'язки, але уникнув прямих заяв про намір залишити трон.