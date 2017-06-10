Лондонські терористи планували використати для атаки 7-тонну вантажівку - поліція (фото)

Терористи, які на початку червня здійснили атаку в Лондоні, намагалися орендувати вантажівку вагою 7,5 тонн. Про це повідомляє поліція Великобританії.

Але через те, що один з виконавців не зміг здійснити платіж, нападники використали більш легкий фургон, навантаживши його мішками з гравієм.

У машині також були офісні крісла, які, на думку слідчих, потрібні були для прикриття оренди автомобіля.

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Зазначається, що всередині фургона також знайшли 13 пляшок з-під вина із запальною сумішшю, призначених, можливо, для наступної стадії атаки.

Всі три терористи надягли на себе муляжі пояса смертника, споруджені з пластикових пляшок і сірого скотчу.

Також терористи мали 12-дюймові кухонні ножі рожевого кольору і використовували їх, щоб вбити п'ятьох людей на ринку. Слідчі звернулися до населення по допомогу, щоб з'ясувати походження цих ножів.

Окрім того, у приміщенні, яке з квітня 2017 року орендував один із ліквідованих терористів Рашид Редуейн, поліція виявила дві порожні п'ятилітрові пляшки, що пахнуть бензином, рулони чорного і сірого скотча, ремені і англомовне видання Корану, відкрите на сторінці, яка описує мучеництво.

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Детективи вважають, що саме це приміщення використовувалося терористами для планування і підготовки нападу.

У поліції такод зазначили, що на сьогодні у зв'язку з терактом були заарештовані 18 осіб, п'ять з яких утримуються під вартою, а решта звільнені без висунення підозр.

Як повідомляв УНІАН, увечері в суботу, 3 червня, в центрі Лондона фургон, що рухався на високій швидкості, виїхав на тротуар і збив кількох пішоходів.

Фургон після цього проїхав по Лондонському мосту і зупинився неподалік від розташованого поруч з мостом ринку Боро-маркет. Чоловіки, які вискочили з нього, напали з ножами на перехожих.

Всього, за офіційними даними, загинуло як мінімум семеро осіб, десятки дістали поранення. Серед загиблих – двоє іноземців, громадяни Франції й Канади. Серед поранених- четверо співробітників поліції.

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Поліція повідомила, що нападників було троє, всіх їх вбили поліцейські, які прибули на місце події.

«Вісім озброєних поліцейських, за словами начальника контртерористичного підрозділу Скотленд-ярда Марка Роулі, зробили 50 пострілів по нападниках, на яких були надіті муляжі поясів смертників», - йдеться в повідомленні.

Раніше британська поліція заявила, що встановила особи нападників, проте поки що не стала розголошувати їх імена. Також повідомлялося, що 12 осіб було заарештовано в ході слідства.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт.