Катар найняв екс-генпрокурора США для спростування звинувачень у фінансуванні тероризму

Влада Катару заплатила $ 2,5 млн юридичній фірмі, що належить колишньому генпрокурору США Джону Ешкрофту, яка проаналізує зусилля Дохи в сфері боротьби з тероризмом щоб довести необгрунтованість звинувачень у фінансуванні тероризму, передає NBC News.

Читайте такожКатарська криза: глава МЗС Німеччини побоюється війни у Перській затоціАмериканські юристи, під особистим керівництвом Джона Ешкрофта, повинні оцінити і зафіксувати зусилля, які робить катарська влада у сфері боротьби з міжнародним террорізмом.Також американські юристи підготують підсумкову доповідь і виступлять з рекомендаціями у сферах, в яких Катару необхідно посилити заходи по боротьбі з тероризмом.

Як повідомляв УНІАН, 10 країн, серед яких найближчі сусіди Катару - Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розірвали дипломатичні відносини з Катаром. Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару в підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" і "Ісламської держави". Катар всі звинувачення заперечує.

Джон Ешкрофт очолював генеральну прокуратуру США в період президентства Джорджа Буша-молодшого, під час терактів 11 вересня.