Катар відкинув звинувачення у підтримці тероризму

Уряд Катару відкинув звинувачення на свою адресу у підтримці тероризму після того, як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бахрейн та Єгипет оголосили про внесення до "списку підозрюваних у фінансуванні тероризму" 59 осіб і 12 організацій, які пов'язані з Катаром.

Про це йдеться у заяві катарського уряду, яка була оприлюднена у п'ятницю, 9 червня, повідомляє Deutsche Welle.

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"Нещодавня спільна заява, зроблена Саудівською Аравією, Бахрейном, Єгиптом та ОАЕ стосовно "списку підозрюваних у фінансуванні тероризму", в черговий раз посилює безпідставні обвинувачення, які не спираються на факти", - зазначається в заяві.

"Наша позиція у боротьбі проти тероризму є більш рішучою, ніж багатьох підписантів цієї спільної заяви - факт, який зручним чином ігнорується авторами заяви", - наголосили в уряді Катару.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на п'ятницю, 9 червня, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн та Єгипет внесли до терористичного списку 59 осіб і 12 організацій, які мають відношення до Катару.

Нагадаємо, 10 країн, серед яких найближчі сусіди Катару - Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розірвали дипломатичні відносини з Катаром.

Сенегал заявив про відкликання свого посла з Катару і солідарність із Саудівською Аравією в кризі. Йорданія прийняла рішення знизити рівень свого дипломатичного представництва в Катарі, а також відкликала ліцензію у катарського телеканалу Al Jazeera, який вже заблокований в ОАЕ і Саудівській Аравії.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару в підтримці терористичної діяльності, у тому числі "Аль-Каїди" і "Ісламської держави". Катар всі звинувачення заперечує.