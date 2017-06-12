Протести проти корупції: у центрі Москви почалися затримання (фото)
Наразі у Москві затримано кількох людей.
У Москві поліція проводить вибіркові затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, на даний момент затримано кількох людей, які прийшли на акцію з плакатами.
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Уздовж Тверської посилено заходи безпеки - біля бордюрів припарковано десятки автозаків і автомобілів правоохоронних органів.
На вулицях багато людей з російськими прапорами, однак складно збагнути, хто прийшов святкувати День Росії, а хто - протестувати проти корупції у вищих ешелонах російської влади.
Співробітники правоохоронних органів затримали на Тверській вулиці як мінімум шістьох осіб, повідомляє РБК.
За даними прихильників Навального, силовики затримали його одразу після виходу з дому.