Вислані з Молдови російські дипломати вербували бойовиків на Донбас - Reuters

У розвідувальних службах Молдови вважають, що п'ятеро висланих з країни російських дипломатів були шпигунами та здійснювали вербування бойовиків для участі у бойових діях на сході України. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело в молдовському уряді та ще два джерела у дипломатичних колах.

Як стверджують обізнані джерела, п'ятьох дипломатів вислали через ймовірне відношення до офіцерів, які виконували завдання під прикриттям російського розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил.

Водночас, джерела не повідомили, яким чином російські дипломати вербували бойовиків та як багато було завербовано.

До того ж, видання Reuters зазначає, що не може самостійно перевірити твердження про діяльність російських дипломатів. Також сказано, що у російському міністерстві закордонних справ відмовились коментувати.

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Молдовська розвідка стверджує, що бойовиків, яких вербували в Гагаузії, спочатку відправляли в табір військової підготовки у Ростовській області на півдні Росії. Джерела не надали більше інформації про місце знаходження табору. Як відомо, Росія використовує щонайменше два табори у Ростовській області для підготовки добровольців для участі у бойових діях на сході України.

Три джерела сказали, що деяка інформація про гагаузів, які воюють на стороні бойовиків, була надана молодвській владі Службою безпеки України.

Отримавши інформацію від СБУ, молдавська влада отримала змогу відслідковувати, арештовувати та допитувати бойовиків з Гагаузії.

Як повідомляв УНІАН, у парламент Молдови внесли законопроект про обмеження мовлення російських телеканалів.