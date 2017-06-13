У парламент Молдови внесли законопроект про обмеження мовлення російських телеканалів

У парламент Молдови внесений законопроект про обмеження мовлення російських телеканалів.

Документ, розроблений правлячою Демократичною партією Молдови, пропонує заборонити трансляцію інформаційних, політико-аналітичних і військових програм з країн, що не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, повідомив голова парламенту у Кишиневі Адріан Канду у вівторок, 13 червня, передає DW.com.

За словами Канду, "це стосується всіх російських телеканалів" і "абсолютно необхідно для забезпечення інформаційної безпеки Молдови".

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"У нас в країні домінує тенденція дезінформації та пропаганди з боку зарубіжних каналів. Все це ставить під загрозу безпеку Республіки Молдова, її економічне соціальне і політичне життя", - сказав Канду журналістам.

"Ми не хочемо забороняти телеканали, всі канали залишаються, але буде обмежена трансляція новин, інформаційно-аналітичних та військових програм з РФ", - додав спікер парламенту в Кишиневі. Канду також повідомив, що законопроект передбачає посилення санкцій проти телеканалів, які порушують законодавство.