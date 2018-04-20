Чому вбили заступника голови Центробанку Росії

У вівторок правоохоронні органи Росії повідомили про сенсаційне викриття кримінального синдикату з банкірів-перевертнів. За півроку керівники двох комерційних банків - ВЕК-Банку і "Новая экономическая позиция" (НЭП) - спільними зусиллями легалізували близько $7 млрд і викачали їх за кордон. Обидва банки рік тому позбавили ліцензії - розпорядження про це підписав заступник голови Центробанку Андрій Козлов. Як з`ясувалося, банківські махінації контролювалися якимось кримінальним авторитетом на прізвисько "Джуба", а левова частка відмитих грошей йшла до Грузії. Не виключено, що саме цей грошовий потік, який намагався перекрити Андрій Козлов, став причиною його загибелі.

"Маленька звитяжна війна" У вівторок оперативники департаменту економічної безпеки (ДЕБ) МВС блокували офіс ВЕК-Банку і провели масштабне вилучення документів. У повідомленнях, присвячених цій операції, йшлося про те, що керівництво і співробітники ВЕК-Банку, а також ще одного КБ - "Новая экономическая позиция" з квітня 2004 року по січень 2005-го займалися відмиванням колосальних грошових сум. Як повідомили газеті "Известия" у ДЕБ, керівники і співробітники цих та інших банків переводили в готівку гроші під фіктивні договори і переправляли кошти за кордон.

Тільки за півроку декілька груп фінансистів змогли відмити понад 200 млрд рублів, $391 млн. і 66 млн. євро (всього близько $7 млрд).

- Кримінальну справу за статтею "Незаконна банківська діяльність" порушили ще в жовтні минулого року, - заявив газеті "Известия" керівник прес-служби департаменту економічної безпеки МВС РФ Олександр Воробйов. - Під час розслідування з`ясувалося, що у "НЭПу" були підконтрольні структури - банк "Родник" і АКА-банк, а також підставні некомерційні організації. Зокрема, "Фонд стратегічного планування" і "Фонд соціальної підтримки інвалідів, ветеранів війни, праці і Збройних сил".

У МВС не виключають, що чимала частина цих грошей була переправлена до Грузії. Справа в тому, що в процесі розслідування цих банківських афер слідство вийшло на якогось 32-річного грузинського авторитета на прізвисько Джуба. Цей кримінальний авторитет контролював "відмивання" і переправлення на батьківщину грошей від проведення незаконних банківських операцій, казино, розбою і розкрадань бюджетних коштів. Щоденний дохід Джуби досягав $500 тисяч. За словами оперативників МВС, Джуба одного разу признався в одному зі своїх казино, що його гроші йдуть на "маленьку звитяжну війну". Джуба контролював вісім московських кредитних організацій.

- Нам відомо, що його група останнім часом посилено намагалася одержати 3 млрд бюджетних грошей на держпрограму, пов`язану з розвитком тваринництва, - заявили газеті "Известия" в МВС РФ. - Можна не сумніватися, що і ця афера у них могла бути успішною, оскільки їх прикривали чиновники Мінфіну і Банку Росії.

Андрій Козлов намагався зупинити цю пральню Думка про те, що викриття банкірів-перевертнів безпосередньо пов`язане з розслідуванням вбивства Андрія Козлова, у вівторок озвучив перший замголови Ради федерації Олександр Торшин.

- Коли таким неводом загрібають, туди багато різної рибки потрапляє, - поділився з журналістами Олександр Торшин, натякаючи, що одержати інформацію про відмивання таких гігантських сум вдалося тільки після влаштованого слідством "перетрясання" всіх банків.

Тим часом не виключено, що власне сама смерть Андрія Козлова пов`язана з жорсткою позицією відносно банків, які беруть участь у цій грандіозній афері. Принаймні, ті, хто займається відмиванням $7 мільярдів, не могли довго миритися з перешкодою у вигляді одного чиновника Центробанку.

Можливий зв`язок вбивства Козлова з незаконним переведенням грошей у готівку побачив і президент Володимир Путін.

- Ми з вами є свідками того, як переводять у готівку мільярди рублів щомісячно, - сказав він відразу після вбивства Козлова. - Ці кошти йдуть на кримінальні цілі в широкому сенсі цього слова, на терористичну діяльність, ці засоби використовуються наркомафією.

ВЕК-Банк втратив ліцензію у червні минулого року - за порушення федерального закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму". Банк "НЭП" позбавили ліцензії у вересні минулого року (його центральний офіс знаходився, до речі, на Великій Грузинській вулиці в Москві).

Процес пошуку залишків виведених ними грошей триває і досі. За даними ДЕБ МВС, кілька днів тому в Австрії за рішенням суду було заарештовано кілька рахунків, на які переказувалися гроші з Москви, зокрема із ВЕК-Банку.

За останні два роки ліцензію втратили і інші банки, що потрапили в так званий чорний список (див. вріз на цій полосі). Практично на всіх наказах про відкликання ліцензій донедавна стояв підпис саме Андрія Козлова. Таке враження, що після закриття однієї "дірки" люди, що звикли заробляти на “обналічці” і відмиванні, кидалися в наступну. Поки Центробанк руками Андрія Козлова не закривав і її.

У керівництва банку "НЭП", до речі, був ще один привід для неприязні до Андрія Козлова. Річ у тому, що цьому банку, який активно залучав приватні внески під високі відсотки, так і не вдалося увійти до системи страхування внесків, ідеологом якої був перший замголови ЦБ. Саме після цього, за деякими даними, власники КБ "Новая экономическая позиция" Борис Сокальський і Сергій Турбін ухвалили рішення продати банк одному зі своїх постійних клієнтів, що спеціалізується на легалізації грошових коштів.

"Джуба - дуже елегантна людина, що викликає симпатію до себе" Володимир Перекрест Про лідера грузинського "банківського" угрупування Джубу відомо небагато. У департаменті боротьби з оргзлочинністю МВС Росії газеті "Известия" відмовилися повідомити його справжнє ім`я, проте зазначили, що Джуба не є коронованим злодієм в законі - його ранг нижчий: просто авторитет. За даними департаменту економічної безпеки МВС (ДЕБ), Джуба має в своєму розпорядженні тісні зв`язки з грузинами, що раніше воювали в Абхазії, а також з російськими кримінальними співтовариствами.

"Джубу охороняють люди, які брали участь в збройному конфлікті Грузії з Абхазією", - наголошується в повідомленні департаменту. За даними МВС, він має в своєму розпорядженні підроблений паспорт і перебував на території Росії незаконно.

- Я кілька разів бачився з Джубою, - сказало газеті "Известия" джерело. - Це дуже елегантна людина, що викликає симпатію до себе, середнього віку. Короткий сивий їжачок, ніс з горбочком - чимось схожий на актора Кікабідзе. Манери - як у князя, одягається як дипломат або державний чиновник. У нього і рівень контактів відповідний. З відморозками він не спілкується. Я, наприклад, не пригадую, щоб він нецензурно лаявся або голос підвищив...

За незаконну "обналічку" втратили ліцензії і інші банки Анна Каледіна Раніше за всі "нехороші" банки ліцензію ще на початку грудня 2004 року втратив банк "Родник" (заснований у 1993 році). Як заявив тоді перший заступник голови Центробанку Андрій Козлов, ця кредитна організація відзначилася тим, що крім поганого фінансового стану в березні-жовтні 2004 року перевела у готівку 75 млрд рублів маючи капітал лише в 20 млрд рублів.

У АКА Банку (заснований в 1992 році) ліцензію відкликали 9 лютого 2005 року. До "нехороших" він потрапив у зв`язку з тим, що з вересня 2004 року у ньому стрімко зріс об`єм операцій з видачі готівки вузькому колу клієнтів, зокрема фізичним особам - нерезидентам. Так, лише за листопад і грудень 2004 року клієнтам було видано близько 67 млрд рублів і $289 млн.

Банк "Центурион" (заснований у 1994 році), який втратив ліцензію 23 серпня 2006 року, підвели у тому числі й погані показники. Станом на 1 липня 2006 року банк працював зі збитками в 17,2 млн. рублів. Саме тому як причина для позбавлення ліцензії фігурувала і погана звітність. Поганий стан підвів і Інвесткомбанк БЭЛКОМ (заснований в 1993 році). Центробанк відкликав ліцензію у цієї кредитної організації незадовго до загибелі Андрія Козлова 7 вересня 2006 року серед іншого і у зв`язку з тим, що її власний капітал опустився нижче за мінімальне значення, встановлене Банком Росії.

Марія Рогачова"Известия"