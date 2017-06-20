У США помер звільнений з в'язниці в КНДР у стані коми американський студент

Американський студент Отто Уормбір помер у США після повернення з КНДР. Про це 19 червня повідомили його батьки, передає Reuters.

Уормбір помер о 14:20 за східним денним часом (EDT, 21:20 за київським часом) в лікарні Цинциннаті.

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За словами родичів Уормбіра, причиною його смерті стали наслідки ув'язнення у в'язниці в КНДР.

«На жаль, жахливе і жорстоке поводження, в якому нашого сина утримували в Північній Кореї, призвело до його смерті, якої ми ніяк не змогли уникнути», - заявили батьки Уормбіра.

Нагадаємо, 13 червня влада КНДР звільнила 22-річного американського студента Отто Уормбіра, засудженого у 2016 році до 15 років в'язниці, в стані коми. За словами родичів, у кому він впав у березні 2016 року.

У США у нього діагностували ураження відділів головного мозку, а також значне відмирання його тканин. Медики вважають, що причиною ураження мозку Уормбіра могло стати кисневе голодування.

За версією влади КНДР, Уормбир заразився ботулізмом, а потім впав у кому, прийнявши снодійне. Це відбулося незабаром після того, як в березні 2016 року його засудили до 15 років каторги за спробу забрати з готелю як сувенір пропагандистський плакат.

21-річний на той час Уормбір був звинувачений у злочині проти держави, а також у співпраці із секретною студентською організацією і ЦРУ.

Північнокорейські ЗМІ назвали крадіжку плаката "спробою підірвати єдність північнокорейського народу". На суді американець розповідав, що на батьківщині його "спровокували до скоєння злочину проти іноземної держави".

Міжнародні правозахисні організації, такі як Human Rights Watch, впевнені, що влада Північної Кореї, як і в багатьох інших випадках, застосовувала до Уормбіра тортури або загрози.