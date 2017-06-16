Нерозуміння мови та відмирання мозку: медики оглянули американського студента після більше року в’язниці у КНДР

Американському 22-річному студенту Отто Уормбіру, який 17 місяців провів у в’язниці Північної Кореї за підозрою у спробі вкрасти прапор, діагностували ураження відділів головного мозку, а також значне відмирання його тканин. Про це пише Reuters.

Зазначається, що наразі стан студента стабільний, проте він не демонструє ніяких ознак розуміння мови. Юнак також не реагує на оточення.

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Директор підрозділу неврології в медичному центрі Університету Цніціннаті Деніел Кантер розповів, що колишній в'язень КНДР нічого не говорить і не здатний робити якихось цілеспрямованих дій.

Медики вважають, що причиною ураження мозку Уормбіра могло стати кисневе голодування.

Як повідомляв УНІАН раніше, влада КНДР звільнила американського студента Отто Уормбіра, засудженого в 2016 році до 15 років в'язниці.

Батьки студента розповіли The Washington Post, що їх син перебуває в стані коми. Представники КНДР повідомили сім'ї Уормбіра, що незабаром після суду у нього діагностували ботулізм. За твердженням північнокорейської сторони, Уормбір впав у кому, коли прийняв снодійне. За даними The Washington Post, Уормбіра вже відправили з КНДР в США. Очікується, що його доставлять в Америку літаком до вечора 13 червня, після проміжної посадки в Японії.