Поліція у Стамбулі розігнала учасників несанкціонованого маршу ЛГБТ (фото)

Поліція у Стамбулі розігнала учасників несанкціонованого маршу за права лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів (ЛГБТ).

Як передає ВВС, організатори демонстрації заявляли, що марш відбудеться, незважаючи на заборону з боку міської влади.

Невеликі групи людей збиралися на підходах до площі Таксим, але навколо було набагато більше поліції.

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Поліція заарештувала кількох людей, а потім застосувала гумові кулі, для того щоб розігнати присутніх.

Влада Стамбула вже третій рік забороняє гей-парад під тим приводом, що на учасників можуть напасти прихильники крайніх правих ідеологій.

На відміну від більшості ісламських країн, у Туреччині гомосексуальність не заборонена, але в багатьох верствах суспільства панує гомофобія.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, чия Партія справедливості і розвитку зародилася як консервативний ісламський рух, заперечує, що хоче нав'язати суспільству релігійні цінності, і заявляє, що повністю підтримує світську модель Туреччини.

Він, однак, також підтримує право турків відкрито висловлювати свої релігійні переконання.

Цього року марш збігся з одним з головних днів у ісламському календарі - Ід аль-Фітр (Ураза Байрам).