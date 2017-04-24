Глава ПАРЄ пояснив свій візит до Сирії разом з делегацією російської Держдуми (відео)

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт оприлюднив перші офіційні пояснення щодо свого візиту до Сирії разом з депутатами російської держдуми.

Аграмунт наголосив, що це був його приватний візит, не пов’язаний з роботою на чолі ПАРЄ, однак визнав, що мав би проінформувати про свої наміри представників інших політичних груп, передає ЄвроПравда.

На його думку, проблему викликало те, що "візит став предметом маніпуляції з боку окремих російських ЗМІ", які не повідомили про приватний характер візиту та створили враження, що він підтримує Асада; Аграмунт запевнив, що це не так.

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Водночас, у поясненнях Президента ПАРЄ є низка очевидних маніпуляцій. Зокрема, він заявив, що його поїздка фінансувалася коштом сирійського парламенту; натомість, є відео того, як Аграмунт спускається трапом літака Міноборони РФ, що прибув до Дамаска з Москви.

Звертає на себе увагу те, що метою поїздки Аграмунт назвав бажання побачити наслідки трагедії в Алеппо, однак згодом він визнав, що до Алеппо він не поїхав, на відміну від інших учасників делегації.

Крім того, бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (керівний орган асамблеї) не знайшло голосів, щоб винести на розгляд окрему резолюцію щодо візиту президента ПАРЄ Педро Агрмунта до Сирії.

Натомість влітку Асамблея має намір розглянути комплексну резолюцію щодо ситуації в Сирії, частиною якої стане епізод з поїздкою Аграмунта.