Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента асамблеї – Ар’єв

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента ПАРЄ.

Про це у Facebook написав народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Регламентний комітет ПАРЄ щойно ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президента, віце-президента ПАРЄ, а також голів комітетів і заступників. Голосування в асамблеї буде 27 червня. Дуже важливий крок для виходу з кризи, в яку ПАРЄ завів президент Педро Аграмунт своєю безвідповідальною поведінкою», – наголосив Ар’єв.

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Як повідомляв УНІАН, у березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.